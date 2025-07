Trumps ‘America first’-beleid treft Nederlandse medicijnenprijs

De prijzen van het middel Eliquis gaan ongeveer 5 procent omhoog. Dat betekent 3 tot 3,5 euro per doosje van 62 euro. BMS dwingt de apotheken hiermee om het medicijn voor een hogere prijs in te kopen dan de zorgverzekeraar vergoedt. Eliquis is een geneesmiddel om trombose tegen te gaan, een zogeheten ‘doac’ (directe orale anticoagulantia). Het aantal gebruikers van dit middel is de afgelopen vier jaar verdubbeld tot 260.000. Sinds 2016 zijn de DOAC’s de eerste keus als antistollingsmedicijn bij behandeling en preventie van een trombosebeen en longembolie, het voorkomen van trombose bij knie-en heupoperaties en het voorkomen van beroerte en systemische embolie bij boezemfibrilleren.

Decreet van Trump

Léon Tinke, algemeen directeur van BENU-apotheken: “Het middel is het afgelopen jaar zo’n 2 miljoen keer voorgeschreven. Als de prijsverhoging doorgaat, moeten wij daar 7,5 miljoen euro op toeleggen.”

De prijsverhoging is volgens Tinke een direct gevolg van Trumps ‘America first’-beleid. Geneesmiddelen zijn in de VS vaak duurder dan in bijvoorbeeld Europa. De Amerikaanse president heeft op 12 mei per decreet aangekondigd dat farmaceutische bedrijven in de VS hun winsten op peil moeten houden door de prijzen in het buitenland te verhogen. Als ook andere Amerikaanse farmaceuten het beleid van BMS gaan volgen, gaat dit naar schatting 100 tot 200 miljoen euro per jaar kosten, zegt Tinke. “Wij maken ons ernstig zorgen. Het is absoluut noodzakelijk om de prijsverhoging ongedaan te maken en daarmee de toegang tot essentiële medicatie te waarborgen.”

Prijsverhoging doorberekenen

Overigens vermoedt Tinke dat BMS nog even snel wil cashen voordat het patent op Eliquis over anderhalf jaar verloopt. Naar verwachting worden dan de alternatieve bloedverdunners 80 tot 90 procent goedkoper.

Allereerst wil Tinke nu de prijsverhoging van tafel. “Wij zullen de fabrikant nogmaals vragen om de prijsverhoging terug te draaien.” Lukt dat niet, dan gaat dit de zorg veel geld kosten, zegt hij. “Apothekers hebben zorgplicht, dus het medicijn moeten wij leveren. Wij zullen ons tot de zorgverzekeraars wenden want het geneesmiddel zal toch moeten worden betaald.” Tinke heeft signalen uit andere Europese landen gekregen dat ook daar Amerikaanse farmaceuten hun prijzen omhoog gooien.

Inkoopprijs en verkoopprijs

Woordvoerder Christine Rompa laat weten dat zorgverzekeraars in dit geval niets kunnen doen. “BMS heeft alleen de inkoopprijs voor de groothandel verhoogd en niet de verkoopprijs van het middel in de apotheek. Eliquis is een gepatenteerd middel. Zorgverzekeraars bepalen de vergoeding op basis van deze verkoopprijs en dat is een vaste, gepubliceerde prijs. Daar kunnen wij niets aan veranderen.”

Uit een Kamerbrief van 19 mei 2025 blijkt dat het ministerie van VWS een financieel arrangement heeft afgesloten voor onder andere Eliquis. Dat betekent dat de verkoopprijs vastligt. Apothekers kunnen dus de prijs over de toonbank niet zomaar verhogen. De prijsonderhandelingen tussen VWS en farmaceuten zijn geheim. Uit de brief valt wel op te maken dat het kortingspercentage op de verkoopprijs van gepatenteerde extramurale geneesmiddelen zo’n 30,5 procent bedraagt. Een aanmerkelijk deel daarvan zijn bloedverdunners zoals Eliquis.

BMS kan de verkoopprijs ook niet zomaar veranderen, want die ligt contractueel vast. Blijkbaar is er geen arrangement voor de inkoopprijs waardoor die nu wel omhoog kan. BMS en VWS hebben nog niet gereageerd.