Nederlandse gezondheidsinstituten geraakt door beleid Trump

Nederlandse wetenschappelijke en gezondheidsinstituten worden direct getroffen door het nieuwe beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Congressen die door de instituten worden georganiseerd, worden plotseling afgezegd door Amerikaanse wetenschappers in dienst van de overheid, blijkt uit een rondgang van BNR.

Ook worden studiebeurzen die worden uitgereikt aan wetenschappers ingetrokken. Verschillende instituten en medisch specialisten signaleren dit.

Geen buitenlandreizen

De beperkingen zijn het gevolg van de machtswisseling in de Verenigde Staten, waar Trump met zijn aanstaande gezondheidsminister Robert F. Kennedy Jr. de bezem wil halen door het Amerikaanse gezondheidsstelsel.

Daardoor is het Nationale Gezondheidsinstituut (NIH), waar jaarlijks bijna 50 miljard dollar in omgaat, van de VS al getroffen door allerlei maatregelen. Zo mogen Amerikaanse wetenschappers verbonden aan het instituut niet meer naar het buitenland afreizen, stopt het instituut met het aannemen van nieuwe mensen en worden er geen nieuwe gezondheidssubsidies meer verstrekt. (ANP)