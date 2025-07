Het aantal nierdonoren stijgt, maar kan niet op tegen vergrijzing

Op het eerste gezicht is dit aanhoudende tekort opmerkelijk: sinds de wijziging van de Wet op orgaandonatie, vijf jaar geleden, is in principe iedereen donor. Daardoor is het aantal potentiële donoren sterk toegenomen, ook als het om nieren gaat. In 2020 waren 442 niertransplantaties mogelijk. Dat aantal is in 2024 al naar 639 nieren gestegen. Maar het is dus niet genoeg.

Campagne

“Het aantal donoren mag dan zijn toegenomen”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Het aantal mensen dat een nieuwe nier nodig heeft ook.”

De Nierstichting begint daarom een bewustwordingscampagne. Vanwege de vergrijzing zal het aantal mensen met falende nieren groter worden. “Wat wellicht een verschil kan maken is als mensen niet alleen een nier afstaan wanneer ze overlijden, maar wanneer ze leven.” (ANP)