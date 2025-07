Onderzoek: Mensen met parkinson met gespecialiseerde fysiotherapie leven langer

Dat blijkt uit observationeel onderzoek van het Radboudumc in samenwerking met CZ onder meer dan 37.000 mensen met parkinson. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers Jan Ypinga en Sirwan Darweesh, is verschenen in Nature Parkinson’s Disease.

Tijdens de onderzoeksperiode overleed 28 procent van de mensen in de groep met gespecialiseerde zorg, tegenover 42 procent in de groep met reguliere zorg. De onderzoekers bekeken vervolgens andere mogelijke verklaringen, zoals verschillen in gezondheid of toegang tot zorg. Op basis daarvan bleef er een verschil van 11 procent bestaan tussen beide groepen.

Voorzichtig zijn

“We hebben een observationele studie uitgevoerd op basis van bestaande data”, zegt promovendus Ypinga, werkzaam bij CZ. “Gespecialiseerde fysiotherapie lijkt samen te hangen met een lager risico op overlijden bij mensen met Parkinson. Daarbij hebben we gekeken naar alternatieve verklaringen voor het lagere sterfterisico, zoals verschillen in zorgtoegang of patiëntkenmerken. Ook na die analyses bleef het verschil zichtbaar. Dat suggereert dat deze gespecialiseerde fysiotherapie een vorm van passende zorg is, die geschikt is voor mensen met parkinson.”

Neuroloog Sirwan Darweesh van het Radboudumc benadrukt dat de resultaten van het onderzoek een duidelijke samenhang laten zien tussen gespecialiseerde fysiotherapie en een langere levensduur bij mensen met parkinson. “We zien een significant verschil in overleving tussen patiënten die gespecialiseerde zorg krijgen en degenen die dat niet doen”, zegt Darweesh. “Maar we moeten voorzichtig blijven: het is een observationele studie, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat gespecialiseerde fysiotherapie de oorzaak is. Toch wijzen de gegevens sterk in die richting.”

Toegankelijk

Daarnaast vindt Darweesh het bemoedigend dat deze vorm van zorg al breed beschikbaar is. “De therapie helpt complicaties zoals valpartijen en longontstekingen te voorkomen, en dat is belangrijk omdat we het ziekteproces zelf nog niet kunnen remmen”, legt hij uit. “Dankzij de landelijke dekking van ParkinsonNet is deze gespecialiseerde zorg voor vrijwel alle patiënten die dit willen, toegankelijk. Dat maakt het een relevante en direct toepasbare interventie.”