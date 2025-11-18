Zorgminister roept op: koop geen medicijnen online

Dat deed hij in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland naar aanleiding van het nieuws dat tientallen mensen mogelijk zijn overleden na het gebruik van medicijnen die via de website Funcaps waren besteld. “Niet voor niks zijn geneesmiddelen alleen maar op recept verkrijgbaar, ga naar de huisarts”, aldus de VVD-minister.

OM

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de sterfgevallen, ook de overheid en de inspectie hebben aandacht voor de zaak, aldus Bruijn. Het toezicht op dit soort sites is ingewikkeld, aldus de minister. Hij kan niet zeggen hoeveel websites er zijn die geneesmiddelen verkopen. “Het internet is per definitie een open markt.” Wel is het ministerie “in gesprek” met grote verkoopplatforms.

Bewustwording

Bruijn zet in op bewustwording. Daarbij denkt hij aan samenwerking met het ministerie van Onderwijs, om voorlichting te geven. “Jongens, pas op, dit is levensgevaarlijk”, waarschuwt de minister. (ANP)