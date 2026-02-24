Skipr

Thema: Preventie
Hartstichting: nog steeds veel aanmeldingen burgerhulpverleners

,

Nog altijd melden zich bij de Hartstichting steeds meer burgerhulpverleners aan dan normaal, meldt de organisatie die vorige week een oproep deed. Burgerhulpverleners zijn mensen met een reanimatiecertificaat die na een oproep in een landelijk netwerk direct naar een slachtoffer kunnen voor de eerste hulp.

Sinds vorige week dinsdag heeft de oproep van de Hartstichting om meer burgerhulpverleners geleid tot 3300 nieuwe aanmeldingen. Afgelopen donderdag waren dat er al ruim 2000. Normaal gesproken melden zich zo’n honderd mensen per dag.

Reanimatie

Aanleiding voor de oproep was onderzoek van de Hartstichting, waaruit bleek dat slechts 5 procent van de Nederlanders met een geldig reanimatiecertificaat zich aanmeldt als burgerhulpverlener, terwijl een kwart zo’n certificaat heeft. De belangrijkste reden om zich niet aan te melden is angst om iets fout te doen. De Hartstichting noemde die angst begrijpelijk, maar onterecht.

De Hartstichting is heel blij met het effect van de oproep. (ANP)

Meer over:KwaliteitPreventie

