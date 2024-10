BENU Direct draagt hulpmiddelenzorg over aan Bosman

Ook wordt een meerjarige samenwerking aangegaan, waarbij BENU Apotheken haar cliënten kan blijven bedienen met hulpmiddelenzorg. Bosman is onderdeel van Asker Healthcare Group, BENU Direct van Brocacef Groep.

Hulpmiddelenzorg

De overdracht is onderhevig aan goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zal naar verwachting voor het eind van het jaar afgerond zijn. Voor het grootste deel van de medewerkers van BENU Direct geldt dat zij in dienst komen van Bosman. Medewerkers die boventallig worden, krijgen ondersteuning bij het vinden van een passende functie bij Brocacef Groep, Bosman of buiten de organisatie.

Paméla Peters van Brocacef: “Hulpmiddelenzorg is de afgelopen jaren steeds minder een kernactiviteit van BENU geworden. Bosman heeft een sterke marktpositie in de hulpmiddelenzorg en is daarmee een uitstekende partij om de activiteiten van BENU Direct voort te zetten.” Pieter-Jan Jongeling van Bosman reageert: “Op deze manier kunnen we apotheken en hun cliënten hoogwaardige hulpmiddelenzorg blijven bieden.”