Ruim helft huisartsenpraktijken had patiëntenstop eind 2024

Opvallend is dat als gekeken wordt naar de websites van de praktijken maar 27 procent een patiëntenstop meldde. “Waarschijnlijk omdat praktijken vaak alleen de volledige patiëntenstops online vermelden” , aldus Nivel.

Hoge werkdruk

Het percentage patiëntenstops verschilt per gemeente, maar er is geen duidelijk patroon per regio of gebied. Wel komen patiëntenstops vaker voor in stedelijke gebieden, waar een jongere bevolking is en meer inwoners met een lagere sociaaleconomische positie wonen.

Huisartsen noemen vaak een te hoge werkdruk, een tekort aan personeel en huisvestingsproblemen als oorzaak van het invoeren van een patiëntenstop. Omdat deze knelpunten vaak samenkomen, ervaren praktijken weinig ruimte om zelf structurele oplossingen te vinden. De patiëntenstop wordt dan als tijdelijke maatregel ingezet, terwijl de onderliggende problemen blijven bestaan.

Bijna de helft van de praktijken verwijst patiënten door naar een andere praktijk of naar de zorgverzekeraar. Een kwart van de huisartsenpraktijken geeft aan een patiëntenstop in te stellen omdat naburige praktijken dat ook doen en zij willen voorkomen dat alle nieuwe patiënten naar hen toestromen.