Bijna miljoen Nederlanders zoeken andere huisarts

Bijna een miljoen Nederlanders zijn niet ingeschreven bij de huisartsenpraktijk waar ze graag naartoe zouden willen gaan. Tegelijk hebben de meeste praktijken een stop op nieuwe patiënten omdat ze vol zitten. Dat constateert de Algemene Rekenkamer. Die ziet een tekort aan huisartsen en vreest dat dit in de komende jaren verder stijgt.

De instantie heeft berekend dat ongeveer 732.000 mensen weliswaar bij een huisarts ingeschreven staan, maar dat ze het liefst naar een andere praktijk overstappen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze verhuisd zijn of omdat ze niet tevreden zijn over hun huidige praktijk. Daarnaast zouden minimaal 45.000 en mogelijk 194.000 mensen helemaal niet ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld omdat hun oude praktijk gesloten is en ze nergens anders een plek kunnen krijgen. Bij elkaar opgeteld betekent dit dat een op de twintig Nederlanders een huisarts zoekt, aldus de Rekenkamer.

Wachtlijst

Zorgverzekeraars kunnen helpen om een nieuwe praktijk te vinden, maar volgens de onderzoekers weten veel mensen dat niet. Op de wachtlijsten van de verzekeraars staan nog geen 6900 personen.

De meeste patiëntenstops zijn in de regio’s Haaglanden (Den Haag en omstreken), Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en omstreken), Gooi en Vechtstreek en bij Amersfoort. Minstens driekwart van de praktijken daar heeft geen plek voor nieuwe cliënten.

Praktijkhouders

Overstappen is ook lastig omdat huisartsen steeds minder vaak een eigen praktijk hebben. Ze kiezen er vaker voor om als waarnemer te werken en andere huisartsen tijdelijk te vervangen wanneer dit nodig is. Voor de artsen heeft dit voordelen, maar “zonder praktijkhouders zijn er geen praktijken waar patiënten zich kunnen inschrijven”, stelt de Rekenkamer.

Tekorten

Dat het huisartsentekort zal stijgen, komt onder meer door vergrijzing. Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Huisartsen hebben ook steeds meer taken gekregen, en bovendien krijgen ze te maken met de gevolgen van de zorg die op andere terreinen vastloopt. Verder komen er te weinig nieuwe huisartsen van de opleidingen. De Rekenkamer voorziet in de toekomst grote problemen in regio’s als de Achterhoek en het noorden van Noord-Holland. (ANP)