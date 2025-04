CEO TopZorgGroep daagt Zorginstituut om pijnbehandeling

Dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Volgens Van Loo heeft het Zorginstituut geoordeeld dat een pijnbehandeling, die veel wordt uitgevoerd bij TopZorgGroep, niet langer voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Twee wetenschappelijke artikelen hierover zijn teruggetrokken. Van Loo: “Zoals ik het zie, worden de procedures door het Zorginstituut hier verkeerd toegepast. Ik heb er vertrouwen in dat de rechter ons gelijk gaat geven. Zo niet, dan is dat heel erg voor de patiënten die deze zorg nodig hebben. Die verdwijnen niet ineens. En voor ons wordt het heel spannend of we dat kunnen overleven als bedrijf. Daar lig ik wel wakker van.”

Stoel van de arts

Eerder spande Van Loo een rechtszaak aan tegen Zilveren Kruis over dezelfde pijnbehandeling. Hij haalde zijn gelijk. De rechter vond dat Zilveren Kruis op de stoel van de arts is gaan zitten door aanvragen voor pijnbehandelingen af te wijzen, terwijl die in het basispakket zitten. Zilveren Kruis moet miljoenen aan schadevergoeding betalen aan Van Loo. Hij is daar momenteel over in onderhandeling met Zilveren Kruis.

TopZorgGroep omvat 160 bewegingsklinieken. In 2019 sloot Van Loo een deal met investeerder Capital A, het investeringsfonds van ABN Amro. Van Loo heeft een meerderheid van de aandelen behouden.