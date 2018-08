'Russische trollen twitterden over vaccinatie'

Russische Twitter-accounts hebben op meer manieren geprobeerd om onrust te stoken. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers. Zo zouden de accounts ook hebben geschreven over vaccinaties. De onderzoekers van drie prestigieuze Amerikaanse universiteiten schrijven erover in het wetenschapsblad American Journal of Public Health.

De zogeheten trollen kozen niet een kant, maar stuurden beledigingen naar zowel voor- als tegenstanders van vaccinaties. Ze wilden mensen zo tegen elkaar opzetten en onrust zaaien. "Ze gebruiken vaccinatie om een wig te drijven tussen mensen", schrijven de onderzoekers.



De onderzoekers keken naar tweets over vaccinaties die tussen 2014 en 2017 waren geplaatst. Veel berichten waren geplaatst door accounts die in verband zijn gebracht met het Internet Research Agency, een 'trollenfabriek' in Sint-Petersburg. Sommige tweets zeiden dat vaccins autisme kunnen veroorzaken, gevaarlijke hoeveelheden kwik bevatten of dat ze deel uitmaken van een geheim plan om de mensheid te onderdrukken. Andere tweets vielen medicijnfabrikanten aan.



Maar in andere berichten, soms geplaatst door dezelfde accounts, stond bijvoorbeeld dat vaccinaties verplicht moeten worden. "Je kunt niets doen aan domheid. Laat ze maar sterven aan de mazelen", stond in een tweet. (ANP)