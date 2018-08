Rutte roept ouders op kind in te enten

Premier Mark Rutte roept "alle ouders nog eens nadrukkelijk op" hun kinderen te laten inenten. De minister-president mengt zich in de discussie over vaccinatie nu steeds meer kinderen niet worden ingeënt.

Rutte "snapt" dat ouders zich zorgen maken om het groeiende aantal niet-ingeënte kinderen. De bescherming die de prik biedt is "niet alleen voor je eigen kinderen, maar dat doe je ook omdat je omgeving kwetsbaar is als dat onvoldoende gebeurt''.

Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is kinderdagverblijven de mogelijkheid te bieden niet-ingeënte kinderen te weigeren. Rutte waarschuwt dat "daar wel veel haken en ogen aan zitten". Maar omdat het kabinet volgens hem de zorgen van ouders deelt, wil het toch onderzoeken of dat verstandig en haalbaar is.

Een nationale vaccinatieplicht gaat Rutte nog te ver. (ANP)