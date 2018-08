'Tafeltje-dek-je vaak ongezond en niet lekker'

Veel kant-en-klaar aan huis bezorgde maaltijden, gericht op bijvoorbeeld zorginstellingen, zijn te zout en bevatten te weinig groente. Ook houdt de smaak niet over. Een proefpanel van deskundigen vermoedt dat veel aanbieders koken uit zakjes en pakjes. Dit stelt de Consumentenbond na onderzoek.

De bond analyseerde vijf verschillende maaltijden van acht aanbieders (Apetito, Chef Martin, Diepvriesman, Eten met gemak, Food Connect, Maaltijdservice.nl, Uitgekookt en Vers aan Tafel). Daarbij keken de onderzoekers naar voedingswaarde (hoeveelheid zout en verzadigd vet) en samenstelling (aantal calorieën en hoeveelheid groente). Door het hoge zoutgehalte scoorden bijna alle maaltijden een onvoldoende voor de voedingswaarde. Slechts 6 van de 39 keer bevatte de geteste kant-en-klare hap 2 gram zout of minder.

Wat betreft verzadigd vet deden de maaltijden het beter: de helft blijft onder de 6 gram verzadigd vet. Verder bevatten de maaltijden over het algemeen de juiste hoeveelheid energie, maar te weinig groente. Maaltijdbezorger Chef Martin haalde het hoogste testoordeel (7,0), Diepvriesman en Vers aan Tafel kregen een onvoldoende (5,2).

Genieten

Het ING Economisch Bureau constateerde in 2016 dat er veel geld valt te verdienen aan ontzorgdiensten voor senioren, zoals voedsel. In 2030 zullen ouderen naar verwachting bijna 14 miljard euro in totaal uitgeven aan eten. Senioren vinden genieten belangrijk, evenals gezonde voeding. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, stelt ING Economisch Bureau dat er meer vraag zal zijn naar onder meer thuisbezorging en individuele maaltijdoplossingen. (ANP/ Skipr)