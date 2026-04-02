ChipSoft integreert OurMind in epd HiX

Epd-leverancier ChipSoft en start-up OurMind zijn een samenwerking aangegaan. De AI-gedreven spraaktechnologie van OurMind is daardoor volledig geïntegreerd beschikbaar binnen het elektronisch patiëntendossier (epd) HiX.

Door de integratie kunnen zorgprofessionals hun verslaglegging dicteren in het epd, waar het wordt omgezet in een gestructureerde registratie. Tot nu toe moesten gebruikers een aparte app openen en de teksten knippen en plakken, wat met de koppeling tot het verleden behoort. Het systeem van OurMind is speciaal getraind voor medische terminologie en kan spraakgestuurd consultverslagen, overdrachten en notities ondersteunen.

“Zorgprofessionals kunnen de transcriptiesoftware op elk moment starten, waarbij de gegenereerde tekst automatisch op de juiste plek in het dossier verschijnt”, licht ChipSoft toe in een persbericht. “Daarnaast ondersteunt de oplossing meerdere talen, medische vaktermen en accenten en leert het systeem mee van gebruikspatronen voor verdere optimalisatie.”

‘Nog maar het begin’

Volgens Paul Koning, ceo en mede-oprichter van OurMind opent de integratie in HiX “de deur voor een veel bredere groep”. Hij ziet het als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. “Dit is nog maar het begin. Gestructureerd data wegschrijven, DBC-registratie en automatisch orderen staan al op de roadmap.”

Isala

De integratie is ontwikkeld in samenwerking met ziekenhuis Isala, dat er ook als eerste gebruik van kan maken. Momenteel gebruiken zo’n zestig zorgprofessionals het systeem van OurMind. “Wie geen notities hoeft te maken, kan volledig aanwezig zijn voor de patiënt”, zegt Joshua Verbakel, CMIO en cardioloog in het Zwolse ziekenhuis. “De kracht van deze ontwikkeling is dat technologie eindelijk weer in dienst komt te staan van de patiënt en de zorgprofessional. Met de slimme technologie van OurMind en de integratie met HiX, waarin gesprekken automatisch omgezet worden naar bruikbare samenvattingen in het dossier, verdwijnt een groot deel van het administratieve werk op de achtergrond.”

Concurrentiestrijd



OurMind is samen met Autoscriber het meest gebruikte speech-to-tekst-systeem in de ziekenhuiszorg. Microsoft introduceerde onlangs Dragon Copilot als concurrent voor de Nederlandse start-ups. De Amerikaanse techgigant heeft een overeenkomst met ChipSoft waardoor het de toepassingen ook kan integreren.

“Door te integreren met verschillende AI-tools bouwen wij aan keuzevrijheid voor onze klanten”, zegt Arjen van Hengel, projectmanager AI bij ChipSoft. “Met OurMind in HiX hebben we een in de workflow geïntegreerde tool voor speech-to-tekst gerealiseerd voor de zorgprofessionals van Isala. Dit gaat ze tijdwinst, efficiency en veel extra werkplezier opleveren.”

Trage integratie

Eind vorig jaar spraken de zeven samenwerkende ziekenhuizen binnen mProve, waar Isala onderdeel van is, hun teleurstelling uit over de trage koppelingen in het epd van ChipSoft. In de landen om ons heen duurt integratie gemiddeld een week, terwijl er in Nederland maanden overheen gaan, stelden ze vast. Ook lieten ze weten: “Er is momentum voor deze technologie bij zorgverleners, die door beperkte integraties niet moet overslaan naar desillusie.”