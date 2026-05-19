Gebruik digitale zorg blijft ver achter bij andere digitale diensten

Nederlanders maken nog maar amper gebruik van de digitale zorgomgevingen. Dat blijkt uit onderzoek van ING. En dat terwijl mensen bankzaken en reisboekingen wel digitaal kunnen regelen.

Slechts 10 procent van de Nederlanders gebruik de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Terwijl 90 procent van de Nederlanders hun bankzaken digitaal regelt en 94 procent van de Nederlander hun reisboekingen online doen.

“Mensen willen wel digitaal gemakt, maar lopen vast in te veel portalen, apps en verschillen per zorgverlener”, stelt ING in hun health sectorupdate. “Digitale zorg in Nederland kan veel meer opleveren, maar blijft steken door versnippering en een matig ingerichte patiënten-omgeving. Goede digitale zorg vraagt om keuzes: standaardiseren, processen opnieuw inrichten en toegankelijkheid als basis nemen, ook voor mensen met lagere digitale vaardigheden.”

Ditigale innovatie draait niet alleen om de nieuwste snufjes. Hoe je het verkoopt is heel belangrijk, zegt Jan Willem Spijkman, ING Sector Banker Public & Healthcare. “Innovaties met een verhaal gaan niet over gadgets en apps, maar over ontwerpkeuzes. Als je zorgpaden radicaal opnieuw ontwerpt, kun je kwaliteit verhogen, patiënten ontzorgen en schaarse capaciteit vrijmaken. Dat vraagt om lef.”