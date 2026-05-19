AVL laat AI patiëntdata samenvatten

Medisch en verpleegkundig specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek gebruikt sinds kort de digitale assistent, kaiko: Patient Summary. Deze nieuwe AI-toepassing van softwarebedrijf kaiko helpt hen om het eerste consult met de patiënt sneller voor te bereiden, door automatisch patiëntinformatie te verzamelen, te ordenen en samen te vatten.

De AI maakt automatisch een gestructureerde samenvattingen van het patiëntendossier, inclusief bronvermelding. Hiermee besparen de medewerkers het tijdrovende, foutgevoelige procent van doornemen van verwijsbrieven, voorgeschiedenis en andere documenten. Het doel is dat artsen en verpleegkundig specialisten straks met één klik deze informatie kunnen overnemen in het patiëntendossier.

Onderzoek

Naast dat het sneller werkt voor zorgverleners is de patiëntdata hierdoor beter geordend en daardoor makkelijker beschikbaar voor onderzoek.

Op dit moment werken de afdelingen hoofd-hals oncologie en gynaecologie met de Patient Summary. Dit voorjaar start ook de afdeling Huid & melanoom. Tegelijkertijd loopt het wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de samenvattingen.

Risico’s

