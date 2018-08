Ikazia slaat vleugels uit naar Ridderkerk

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam opent in samenwerking met het Medisch Specialistisch Bedrijf op 11 september een nieuwe polikliniek in buurgemeente Ridderkerk.

Met de nieuwe poli wil het Ikazia de bewoners van Ridderkerk en omstreken “kwaliteit van zorg dicht bij huis leveren met de patiëntgerichte insteek die Ikazia zo kenmerkt”, zo laat algemeen directeur Rob Kievit in een toelichting weten.

De polikliniek krijgt vier spreek- annex onderzoekskamers, twee verrichtingenruimtes en een ruimte geschikt voor röntgenonderzoek en bloedvatdiagnostiek. Diverse specialismen gaan zorg leveren vanuit de nieuwe polikliniek. Daarnaast diverse specialismen binnen de polikliniek intensief samenwerken in zorgstraten. Daarbij gaat het om Vaat/Diabetes, OSAS en Carpaal Tunnel Syndroom. Binnen deze zorgstraten kunnen diagnostiek en behandeling zeer kort na elkaar plaatsvinden, soms zelfs op één dag.