Florence zet streep door zware zorg in CoornhertCentrum

Zorgaanbieder Florence stopt per 1 april 2019 met de intensieve zorgverlening binnen woonzorgcomplex CoornhertCentrum in Den Haag. Florence zet de stap omdat de zorg aan de bewoners van deze locatie de afgelopen jaren steeds zwaarder is geworden.

Om die reden verhuist Florence de bewoners, die intensieve zorg krijgen, naar een woonzorglocatie van Florence die de zorg kan bieden die zij nodig hebben. Om het vijftig jaar oude CoornhertCentrum toekomstbestendig te houden, start woningcorporatie Woonzorg Nederland volgend jaar een grote renovatie. De huurders van woningcorporatie Woonzorg Nederland kunnen tijdens de renovatie in het gebouw blijven wonen. Naar verwachting is de verbouwing van het CoornhertCentrum medio 2020 afgerond.

Begeleiding

Omdat een verhuizing een grote impact heeft op de bewoners en hun familie, zal Florence het verhuisproces zorgvuldig begeleiden. Vanaf 3 september vindt met elke bewoner en zijn of haar eerste contactpersoon een individueel gesprek plaats om de situatie, hun wensen en oplossingen in kaart te brengen. Florence zal zoveel mogelijk wensen honoreren. Uiteraard helpt Florence de bewoners en hun contactpersonen met een goede keuze. De begeleiding bij de verhuizing wordt intensief en persoonlijk.

Alle medewerkers van CoornhertCentrum zullen begeleid worden naar een andere werkplek binnen Florence.