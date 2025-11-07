Na tien jaar procederen stopt tanteLouise met herontwikkeling locatie

Na maar liefst tien jaar procederen stopt tanteLouise met de herontwikkeling van een locatie in Bergen op Zoom. “Het is met pijn in het hart dat we dit besluit moeten nemen. Er ligt een prachtig plan, maar financieel en bouwkundig is het eenvoudigweg niet meer te realiseren.”

De procedure heeft zo lang geduurd, dat in de tussentijd de totale bouwkosten zowat verdubbeld zijn. “Een gemiste kans, pijnlijk voor tanteLouise, pijnlijk voor de omwonenden, pijnlijk voor de hele stad. Het meest frustrerend is dat we niet verliezen van een paar hardnekkige bezwaarmakers, maar dat we verliezen van de tijd.”

Monumentstatus

De zaak draait om de status van gemeentelijk monument van locatie ’t Ketrientje in de binnenstad van Bergen op Zoom. Erfgoedclubs Cuypersgenootschap en Bond Heemschut willen dat het pand die status krijgt. Zij vinden met name het hoofdgebouw beeldbepalend voor het plein en de moeite waard om te sparen.

Als het pand die status zou krijgen, levert dat zoveel belemmeringen en beperkingen op voor tanteLouise dat nieuwbouw ook in dat geval onbetaald wordt.

Verkoop

TanteLouise is nu van plan om het pand te verkopen. Daarvoor is wel toestemming nodig van het College Sanering Zorginstellingen. “Als organisatie zijn we daarbij gebonden aan bepaalde regels. Een daarvan is dat het complex voor een marktconforme prijs moet worden verkocht. Die procedure is inmiddels in gang gezet.”

De zorginstelling is verder op zoek naar een nieuwe locatie voor nieuwbouw.