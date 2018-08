Zoetermeer stevent af op miljoenentekort jeugdzorg

Het verwachte tekort op jeugdzorg in de gemeente Zoetermeer is 7 miljoen euro groter dan eerder was voorzien. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen euro voor jeugdzorg, zo meldt de gemeente.

De kosten voor jeugdzorg vallen in de gemeente hoger uit, onder meer door hogere tarieven, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter.

De omvang van het tekort op jeugdzorg heeft invloed op de begroting van komende jaren van Zoetermeer. Een taskforce onder leiding van de wethouder jeugd gaat op zoek naar manieren om de kosten voor jeugdhulp beheersbaar te maken. Passende, goede en betaalbare zorg voor kinderen die dat nodig hebben, blijft onverkort het uitgangspunt in Zoetermeer.