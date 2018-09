'CDA, PvdA en SP willen winstverbod zorgverzekeraars'

Een combinatie van regeringspartij CDA en het linkse blok PvdA en SP wil dat het zorgverzekeraars definitief onmogelijk wordt gemaakt om winst te maken. De partijen vinden dat al het geld dat binnenkomt via de verplichte basisverzekering besteed moet worden aan zorg, schrijft Trouw.

Een eerder voorstel voor een winstverbod werd vorig jaar al door de Tweede Kamer aangenomen. Maar na forse kritiek in de Eerste Kamer brachten CDA, SP en PvdA het voorstel niet in stemming. "De inhoud staat overeind", zegt Kamerlid Renske Leijten (SP). "We willen nog steeds een winstverbod."

Volgens CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot hebben "scherpe vragen" van De Nederlandsche Bank en de toezichthouder in de zorg, de NZa, ertoe geleid dat de drie partijen nog eens hebben gekeken hoe ze een winstverbod "juridisch zo sluitend mogelijk kunnen maken".

Een winstverbod betekent dat verzekeraars al het geld dat ze binnenkrijgen via de verplichte basisverzekering voor zorg ook moeten besteden aan zorg. Of aan lagere premies. (ANP)