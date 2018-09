Nepsites proberen verzekerden op te lichten

Oplichters gebruiken honderden nepsites om hun slachtoffers te bedotten. De makers van de sites willen misbruik maken van mensen die informatie zoeken over een nieuwe zorgverzekering, denkt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), die gaat over alle .nl-registraties.

De SIDN ziet een verband met Prinsjesdag, die dit jaar plaatsvindt op 18 september (de derde dinsdag van september). Dan maakt het kabinet de nieuwe plannen voor de zorgverzekeringen bekend. De stichting roept zorgverzekeraars daarom op om alert te zijn. De websites die de oplichters gebruiken, zijn zogenaamd sites van zorgverzekeraars. Als mensen nietsvermoedend zo'n site bezoeken, kunnen hun persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen. Zulke data zijn op de zwarte markt goud waard.

Veel nepadressen zijn varianten op de naam van een bedrijf. Univezorgzaam.nl en FBTOmail.nl bijvoorbeeld leiden niet naar zorgverzekeraars Univé en FBTO, maar naar sites waar mensen worden aangemoedigd om schadelijke browsers te installeren. In sommige gevallen gaat het om 'typosquatting'. Er zit bewust een kleine tikfout in het adres, die bezoekers lang niet altijd doorhebben.

Pornosites

Daarnaast zijn er bijna zeshonderd pornosites waarvan het adres sterk lijkt op de naam van een zorgverzekeraar. Bijna vierhonderd domeinnamen worden gebruikt voor reclame. Dan zijn er sites die lijken op adressen van zorgverzekeraars, maar niet in gebruik zijn. Het gaat bijvoorbeeld om zorgzekur.nl (dat lijkt op ZEKUR) en asrlease.nl (dat lijkt op a.s.r.). Het kan zijn dat zulke adressen ooit nog worden misbruikt, maar het kan ook zijn dat iemand de domeinnamen juist heeft geregistreerd om zoiets te voorkomen.

Voor het onderzoek heeft de SIDN ongeveer 10 miljoen domeinnamen doorzocht. Daaruit bleek dat bijna 15.000 adressen sterk leken op die van verzekeraars en hun merken. In meer dan 8000 gevallen is er geen sprake van kwade bedoelingen. De site vvgz.nl bijvoorbeeld, is van Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht, en heeft niets te maken met verzekeraar VGZ. (ANP)