Brand spoedeisende hulp ziekenhuis Roermond

Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zaterdagochtend korte tijd brand brand gewoed. Kort na de melding kon het sein brand meester worden gegeven.

Een persoon is door de brand gewond geraakt en is voor behandeling met spoed naar een ander ziekenhuis gebracht. De aard van de verwondingen is niet bekend.



Verder zijn er geen gewonden. Alle aanwezigen op de afdeling spoedeisende hulp op de benedenverdieping zijn geëvacueerd, zegt de brandweer



De benedenverdieping staat door de brand vol rook. De brandweer is begonnen met ventileren. (ANP)