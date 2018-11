Alternatieve pil tot half december

Fabrikanten, groothandelaren en apothekers mogen in elk geval tot half december alternatieven voor bepaalde anticonceptiepillen leveren. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg besloten naar aanleiding van het huidige tekort aan verschillende anticonceptiva.

De alternatieven moeten wel precies vergelijkbaar zijn en afkomstig uit andere EU-lidstaten of anders uit Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.



Er is al maanden meer vraag naar dan aanbod van pillen met de stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel door problemen met productie en levering. (ANP)