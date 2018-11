'Meeste ziekenhuissites zijn slecht toegankelijk'

Webdeveloper Stuurlui heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van websites van alle negentig ziekenhuizen. Maar een handjevol zijn op weg naar volledige toegankelijkheid. Bij 95 procent zijn er nog veel verbeterpunten.

De best scorende ziekenhuizen zijn Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), Waterlandziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Rijstate en OLVG, zo blijkt uit het onderzoek van Stuurlui. De andere ziekenhuizen hebben verbeterpunten op het gebied van content (zoals alternatieve teksten bij plaatjes of beschrijvingen van links en formulieren voor de screenreader), kleurcontrast, tekstvergroters en readspeakers.

Steekproef

Het onderzoek is uitgevoerd op 22 oktober. Het was een steekproef: alleen de homepagina’s van de ziekenhuiswebsites zijn bekeken. Opgenomen zijn alleen ziekenhuizen voor algemene gezondheidszorg met een klinische afdeling, dus geen psychiatrische ziekenhuizen, dagziekenhuizen of vestigingen met alleen poliklinieken.

Eisen

Stuurlui toetste de sites ook aan de wettelijke bepalingen omtrent digitale toegankelijkheid. Per 1 juli 2018 is het voor (semi-)overheid verplicht om te voldoen aan eisen om het web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking en daarover een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Niet veel ziekenhuizen hebben dat gedaan. Een derde van de bevolking kan een website niet goed zien als die niet goed toegankelijk is. Het kan mensen betreffen die blind of slechtziend zijn, kleurenblind, doof of slechthorend, lichamelijk gehandicapt, dyslectisch of laaggeletterd.