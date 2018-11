'Lageropgeleiden zorgen beter voor elkaar dan hogeropgeleiden'

Laagopgeleiden doen meer voor een ander dan hoogopgeleiden. Dat meldt de NOS na onderzoek samen met I&O Research en de regionale omroepen.

Van de lageropgeleiden stelt 41 procent iemand dagelijks of wekelijks te helpen, tegenover 28 procent van de hoogopgeleiden. Vooral in de 'zwaardere categorieën', zoals iemand gezelschap houden of helpen met aankleden of douchen, doen laagopgeleiden meer. Hoogopgeleiden scoren alleen beter in de categorie iemand helpen bij de administratie, financiën of de computer.



Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research noemt de uitkomsten verfrissend. "Op veel gebieden, zoals gezond eten, duurzaam gedrag, politieke activiteit komen ze er vaak minder goed uit. Uit dit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden wel beter voor elkaar zorgen dan hoger opgeleiden." (ANP)