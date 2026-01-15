FNV: steeds meer mantelzorgers vallen uit

Het aantal mantelzorgers dat door overbelasting uitvalt, neemt toe, meldt de FNV. De vakbond verzamelde onder haar leden meldingen van overbelaste mantelzorgers en komt vrijdag bij het TV-programma Meldpunt Actueel met volgens omroep Max alarmerende resultaten.

In het programma vertellen twee mantelzorgers over hun ervaringen met de toenemende zwaarte van het zorgen voor hun naasten en de consequenties die dat voor henzelf heeft. Want niet alleen fysiek kan mantelzorg belastend zijn, ook mentaal vraagt het veel. Ook de combinatie met werk en de mogelijkheden die de werkgever biedt spelen een rol in het overeind houden van de mantelzorger.

Overbelasting

Door de overbelasting kunnen mantelzorgers ook hun reguliere werk niet meer doen. Die uitval heeft consequenties voor de mantelzorger zelf, voor de mantelzorg-ontvangers en voor werkgevers. Toch wil de overheid dat er meer mantelzorg gegeven gaat worden én dat mantelzorgers meer uren gaan werken in een reguliere baan.

Het programma Meldpunt Actueel wordt vrijdag as. uitgezonden op NPO 2.