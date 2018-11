Alle Limburgse ziekenhuizen over budgetten zorgverzekeraars heen

Niet alleen ziekenhuis Zuyderland is door het uitgetrokken budget van zorgverzekeraar VGZ heen. Dat geldt ook voor de andere Limburgse ziekenhuizen. Alleen voeren die geen patiƫntenstop in.

Dat meldt dagblad de Limburger op 23 november. Maastricht UMC+ en het Laurentius in Roermond zijn al door het budget heen. Het St. Jansgasthuis in Weert verwacht komende week door het plafond te gaan. Het VieCuri ziekenhuis in Venlo doet geen uitspraken hierover. Anders dan Zuyderland nemen de vier Limburgse ziekenhuizen de verliezen voor eigen rekening. Vanwege hun doorleverplicht krijgen ze extra behandelingen niet vergoed. De ziekenhuizen noemen geen bedragen.

Zorgverzekeraars

Maastricht UMC+ en Laurentius zeggen dat ze ook over de budgetafspraken met andere zorgverzekeraars heen zijn. Dat geldt ook voor Zuyderland. Met Zilveren Kruis heeft het ziekenhuis daar afspraken over gemaakt. Voor CZ, de belangrijkste klant van Zuyderland, dreigt geen overschrijding van de budgetten. Buiten Limburg heeft Medisch Centrum Twente een wachtlijst ingesteld voor Zilveren Kruis-verzekerden en rond Eindhoven nemen thuiszorgverpleegkundigen geen VGZ-cliënten meer aan. Volgens Patiëntenfederatie Nederland kopen zorgverzekeraars standaard te krap in. Het is aan de verzekeraars om de zorg goed te regelen, ook bij budgetoverschrijding. De patiëntenfederatie raadt eventuele gedupeerde patiënten aan om zorgverzekeraars aan te spreken of anders over te stappen.

Wachtlijsten

In ziekenhuis Zuyderland gaat het om VGZ-verzekerden met een zorgvraag voor cataract, totale heup of knie, liesbreuk en planbare KNO-ingrepen. Voor spoedzorg en kinderen blijft Zuyderland wel open. De VGZ-verzekerden die normaal naar Zuyderland zouden gedaan, krijgen de keuze om acht weken op de wachtlijst te staan of naar een ander ziekenhuis in de regio te gaan. VGZ vergoedt dan extra reiskosten, parkeerkosten en eventuele kosten voor kinderopvang. Het is nog niet bekend hoeveel patiënten daar gebruik van maken. Maastricht UMC+ en Laurentius zeggen nog geen extra toeloop te hebben. VieCuri spreekt over enkelen, maar niet een noemenswaardig aantal.

Onderhandelingen

Het is niet voor het eerst dat Zuyderland het budget van VGZ overschrijdt. Dat gebeurde ook in 2016 en 2017. Over beide jaren moest Zuyderland zo’n elf miljoen euro verlies nemen. Eind 2017 leidde dat ook al tot een patiëntenstop. Zuyderland vroeg of VGZ het verlies zou compnseren, maar de verzekeraar weigerde dat. Bijna zouden de onderhandelingen over de zorginkoop voor 2018 zijn misgelopen, maar uiteindelijk kwam er een hoger plafond dan vorige jaren uit. Hoe hoog, willen VGZ en Zuyderland niet zeggen. Waarom ook het opgehoogde budget is overschreden, is bij de zorgverzekeraar niet bekend. Van de ongeveer driehonderdduizend patiënten die jaarlijks het Zuyderland bezoeken is een vijfde VGZ-verzekerd. Dat aantal groeide de afgelopen jaren meer dan verwacht.