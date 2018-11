Thuiszorg in Heeze-Leende loopt vast

Er is een groot gebrek aan personeel in de thuiszorg in Heeze-Leende. Twee van de drie grote instellingen hanteren een cliëntenstop. Zzp’ers kunnen de vraag ook niet aan. Daar komt bij dat ze niet volledig vergoed worden. Om die reden bieden vier verpleegkundigen geen zorg meer aan VGZ-verzekerden.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad op 22 november. Wegens personeelstekort nemen Buurtzorg en ZuidZorg geen cliënten meer aan. Het komt zelfs voor dat terminale patiënten worden afgewezen. Ook Valkenhof kampt met wachtlijsten. Maar de zorginstelling kan nog wel terminale zorg bieden, niet thuis maar wel in een van de verpleeghuizen van Valkenhof.

Zorgplicht

Door de tekort schietende capaciteit bij de instellingen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op zzp’ers. Maar die kunnen de vraag ook niet aan. Daar komt ook nog een verzekeringstechnisch probleem bij. Omdat patiënten in Heeze-Leende er niks aan kunnen doen dat ze thuiszorg krijgen van zelfstandige verpleegkundigen en niet via de drie instellingen, hebben verzekeraars die vallen onder Achmea en CZ hun richtlijnen versoepeld. Maar VGZ zegt dat in het dorp de zorgplicht niet in het geding is. Dus vergoeden zij de zzp-verpleegkundigen maar voor een deel. De laatste dertig procent moeten cliënten zelf betalen, maar de zzp’ers willen dat niet vragen.



De instellingen en zelfstandigen doen steeds vaker een beroep op mantelzorgers. Volgens de thuiszorg-verpleegkundigen leidt dat er toe dat familieleden zorg verlenen waar ze niet voor zijn opgeleid. Daarnaast moeten stervende mensen vaker en eerder naar een hospice, blijven mensen noodgedwongen langer in het ziekenhuis of moeten ze opgenomen worden in het verpleeghuis.