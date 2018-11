Met obesitas sneller naar juiste hulpverlener

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is blij dat het aan het Nationaal Preventieakkoord heeft kunnen bijdragen. "We hebben afgesproken dat kinderen en volwassenen met obesitas sneller naar de juiste hulpverleners worden doorverwezen en dat er uiterlijk in 2030 een passend aanbod is voor iedereen met overgewicht of obesitas", aldus voorzitter Liesbeth van Rossum.

Daarin speelt een coördinerende zorgverlener een essentiële rol. "Een belangrijk punt is ook dat er in de opleiding voor professionals in zorg en welzijn meer aandacht komt voor het herkennen van de onderliggende oorzaken van gewichtstoename, voor voeding, beweging en een gezonde leefstijl. Ook worden de ziekenhuizen gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor deze onderwerpen." (ANP)