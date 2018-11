Voor ontucht veroordeelde fysiotherapeut uit register geschrapt

De fysiotherapeut die eerder dit jaar veroordeeld werd voor ontucht met een cliënt, is uit het register geschrapt wegens 'grensoverschrijdend gedrag'. Dat maakte het ministerie van VWS op 26 november bekend via een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad.

Het gaat om een 58-jarige fysiotherapeut uit Beverwijk. Hij werd in juli veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, omdat hij een cliënt verschillende keren onzedelijk heeft betast.

Ontucht

Het was niet de eerste keer dat De V. werd veroordeeld vanwege ontucht met een cliënt, zo meldt het Noord-Hollands Dagblad. Hij kreeg eerder vijftien maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk, omdat hij seks had gehad met een cliënt. Naar eigen zeggen deed hij dit “om blokkades op te heffen”.