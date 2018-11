Zorgaanbieders verleiden patiënten met iPhones

Zorgaanbieders die patiënten cadeaus of geld aanbieden als ze bij hen komen voor zorg. Het mag niet, maar gebeurt toch, ontdekte RTL Nieuws. De politiek en de zorgverzekeraars zijn er woedend over.



'Welkom bij een nieuw leven', is de kop waarmee verslavingszorgverlener SGGZ potentieel nieuwe patiënten op de website verwelkomt. Pontificaal in beeld: 'gratis iPhone XR.'



De voorwaarden liegen er niet om: als je je komend jaar verzekert bij een van de verzekeringen die door SGGZ zijn aangewezen en een behandeling tegen je verslaving bij SGGZ in een keer helemaal afrondt, krijg je een gloednieuwe iPhone XR cadeau.



Verzekeraar ONVZ werd vorig jaar geconfronteerd met een vergelijkbare situatie. Een bedrijf dat wijkverpleging levert, verwees haar patiënten door naar verzekeringen van ONVZ. In ruil daarvoor kregen die patiënten maandelijks ruim 53 euro korting op hun verzekering.



"Het gaat deze zorgaanbieders erom klanten te lokken zodat ze zelf meer geld kunnen cashen. De cadeaus worden betaald met ons premiegeld. Dat zouden we niet moeten willen", stelt de verzekeringsmaatschappij ONVZ. (ANP)