Directeur DroomWens verdacht van fraude donatiegelden

De directeur van Stichting DroomWens is gearresteerd wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou acht ton aan donaties hebben uitgegeven aan privézaken en gokschulden.

Dat meldt het AD op 28 november. Stichting DroomWens is in 2007 in het leven geroepen om kinderen met een langdurige ziekte of trauma een leuke dag te bezorgen. Waarschijnlijk is nog geen tien procent van de giften hier daadwerkelijk aan besteed, zegt de FIOD.

Klachten

De afgelopen jaren kwamen er meerdere klachten binnen over de Stichting DroomWens bij CBF, dat toezicht houdt op goede doelen. Zo werd in een vacature voor de stichting een flink salaris en een grote auto van de zaak beloofd. Ook werden ansichtkaarten in een bouwmarkt verkocht maar was onduidelijk hoeveel van de opbrengst daadwerkelijk voor de stichting was. Stichting DroomWens – niet te verwarren met Stichting Kinderdroomwens – is niet erkend door CBF. De klachten zijn doorgespeeld aan het openbaar ministerie (OM).

Arrestatie

Dat leidde tot de aanhouding van de directeur in Capelle aan den IJssel. Bij de arrestatie zijn collectebussen, een geldtelmachine en twaalfhonderd euro in kleingeld aangetroffen in het huis van de 61-jarige verdachte Koos van G. De website van DroomWens is per direct offline gehaald, om te voorkomen dat mensen nog geld gaan doneren. De FIOD leidde de arrestatie en doet nu onderzoek naar de zaak.