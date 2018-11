Nieuw bestuur voor Stichting MedMij

Ronald Gorter wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van Stichting MedMij. Theo Hooghiemstra treedt toe tot het stichtingsbestuur als expert bestuurder. De huidige interim-bestuurder Mark Elstgeest zal zijn taken neerleggen.

Dat meldt MedMij op 28 november. Elstgeest blijft als programmamanager wel het programma MedMij leiden.

Afspraken

MedMij heeft als doel dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) – zoals apps en websites. Daarvoor biedt MedMij een afsprakenstelsel voor het uitwisselen van gegevens. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ict-leverancies en patiëntenorganisaties dragen daaraan bij. Om dit juridisch te verankeren is Stichting MedMij opgericht.

Gorter

Ronald Gorter (1960) was onder meer directeur-bestuurder van MIND (de koepelorganisatie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg) en Stichting Korrelatie. Ook was hij voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en een van de initiatiefnemers van het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Als vertegenwoordiger van MIND zat Gorter sinds begin 2018 ook in de Stuurgroep MedMij.

Hooghiemstra

Theo Hooghiemstra (1969) heeft een achtergrond als bestuurskundige en jurist. Hooghiemstra is al vanaf het allereerste moment bij het gedachtegoed over afsprakenstelsels, persoonlijke gezondheidsomgevingen en MedMij betrokken. In juni van dit jaar promoveerde Hooghiemstra op zijn proefschrift ‘Informationele zelfbeschikking in de zorg’, met persoonlijke gezondheidsomgevingen en MedMij als centrale casus. Hooghiemstra werkt momenteel als Principal Consultant en MT-Lid bij PBLQ.