Meeste artsen toch niet mee in doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen

Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten. De artsen van St Jansdal zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen laten treden, hoewel dat volgens hen wel is toegezegd, hebben diverse specialisten uit Lelystad gezegd tegen Omroep Flevoland.

Curator Alice van der Schee zou in diverse personeelsbijeenkomsten hebben gezegd dat St Jansdal de specialisten in dienst zou nemen. De vrijgevestigde specialisten uit Harderwijk zouden hier echter hun veto tegen hebben uitgesproken.



De afgelopen dagen hebben onder meer de vakgroepen chirurgie, orthopedie, gynaecologie, KNO en een deel van de dermatologie al gehoord dat hiervan geen of slechts een deel in Harderwijk kan werken. Met andere vakgroepen lopen tot en met vrijdag nog gesprekken. (ANP)