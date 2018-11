Mediq Medeco wint Intrakoop Beste Leverancier Award

De winnaar van de Intrakoop Beste Leverancier Award 2018 is Mediq Medeco. De leverancier kreeg het hoogste waarderingscijfer van zorgorganisaties.

Dat meldt Intrakoop op 29 november. Er werden dit jaar drie leveranciers genomineerd. Naast medische groothandel Mediq Medeco waren dat Huuskes totaalleverancier van eten en drinken en LipsPlus textielverzorging. Mediq Medeco won de award vanwege de hoogste overall waardering en scoorde vooral goed op breedte van het assortiment en behulpzaamheid. Mediq Medeco won de award al eerder in 2015.

Kwaliteitsaspecten

De Beste Leverancier Award wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De award is gebaseerd op de Intrakoop Leveranciersprestatiemeting (LPM). Dit is een methode waarmee zorgorganisaties de tevredenheid van hun medewerkers met de producten en diensten van hun leveranciers kunnen meten. Dit doen zij door online vragen te beantwoorden over de belangrijkste kwaliteitsaspecten. De resultaten worden online gepubliceerd door Intrakoop. Zorgorganisaties kunnen de resultaten gebruiken om met leveranciers de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Ook zien zij hoe hun leverancier bij andere leden wordt gewaardeerd. Leveranciers krijgen inzicht in hoe ze het doen ten opzichte van hun concurrenten. Er zijn dit jaar zo’n 3500 beoordelingen gegeven. Sinds de start van de LPM in 2011 zijn er ruim 18.500 metingen gedaan.