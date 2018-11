UMC Utrecht opent nieuw Hart- en vaatcentrum

Het UMC Utrecht heeft de nieuwe multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum geopend. Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen daar terecht voor een 'one-stop-shop' diagnose en behandelplan, zorg en behandeling.

Dat meldt UMC Utrecht op 30 november. In het Hart- en vaatcentrum werken vier medische specialismen samen op één locatie: internisten, vaatchirurgen, neurologen en cardiologen. De zorg wordt zo georganiseerd dat afspraken aansluitend op dezelfde dag vallen. De specialisten kunnen zo goed afstemmen en samen risicofactoren signaleren. De verpleegkundig specialist heeft een centrale rol in het behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, stemt af met de specialisten, beantwoordt vragen van de patiënt en begeleidt de patiënt.

Advies

Het voornaamste doel van het Hart- en vaatcentrum is het behandelen van hart- en vaatziekten en voorkomen dat deze problemen weer terug komen. “We inventariseren daarom risicofactoren en berekenen het risico op een volgend vaatprobleem. Zo nodig wordt gestart met behandeling van de risicofactoren in de vorm van leefstijlaanpassingen en medicatie, maar veel vaker geven we alleen advies aan de eigen behandelaar”, aldus Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige van het Hart- en vaatcentrum.