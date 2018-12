Zahet langer onder verscherpt toezicht door bestuursproblemen

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan in Nijmegen verlengd. Bij Zahet zijn bestuursproblemen die een risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Dat meldt de inspectie op 3 december. Gasthuis Schependomlaan biedt zorg aan vijftien cliënten. Naar eigen zeggen richt de stichting zich op met name allochtonen die het thuis niet meer redden.

De IGJ stelde Gasthuis Schependomlaan in februari van dit jaar onder verscherpt toezicht. In de periode daarna nam de instelling verbetermaatregelen en de kwaliteit van zorg is verbeterd. Maar de bestuurlijke onrust bij Stichting Zahet is niet opgelost. De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben onvoldoende vertrouwen in elkaar. De inspectie heeft daarom besloten het verscherpt toezicht te verlengen tot 2 januari 2019. Deze maand lopen de reguliere zittingstermijnen van twee leden van de raad van toezicht af en zullen, op voordracht van de cliëntenraad en de OR, twee nieuwe leden worden aangesteld.