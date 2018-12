Zorgspectrum Het Zand verkoopt vastgoed op vier locaties

Holland Immo Groep gaat vier locaties kopen van woonzorgorganisatie Zorgspectrum Het Zand uit Zwolle. Het vastgoed wordt vervolgens weer geleased aan Zorgspectrum Het Zand. Die kan zich door de deal beter richten op haar kerntaak: het leveren van zorg.

Dat meldt Zorgspectrum Het zand op 6 december. Het gaat om vier van de zeven locaties van de zorgorganisatie, namelijk De Hulstkampen in Nieuwleusen, Het Weijtendaal in Olst-Wijhe, De Berghorst in Staphorst en Residentie Den Hof, onderdeel van Zandhove in Zwolle. Holland Immo Group doet de overname voor haar IMMO zorgwoningfonds 2, dat begin februari 2019 wordt gelanceerd. Deze vastgoedportefeuille bevat in totaal bijna vierhonderd zorgappartementen, waarvan 281 appartementen voor senioren en 115 zorgsuites.

Transitie

"Hiermee ronden we een intensieve transitieperiode af en kunnen we ons weer volledig richten op de zorg voor onze bewoners en het gezond verder groeien en duurzaam uitbouwen van de organisatie", zegt bestuurder Tamara Ritsema van Zorgspectrum Het Zand. De zorginstelling biedt zorg aan ouderen en verpleeghuiscliënten met een eenvoudige tot complexe zorgvraag en is gespecialiseerd in de doelgroep cliënten met NAH.

Strategie

De samenwerking met Zorgspectrum Het Zand past binnen de beleggingsstrategie van Holland Immo Group, die sinds 2016 ook gericht is op duurzame vastgoedbeleggingen in het segment zorgwoningen voor ouderen, met daarin ook woonzorgvormen met 24-uurs verpleging en verzorging. Hierbij wordt samenwerking gezocht met solide woonzorgaanbieders met een lange track-record. Holland Immo Group werkte voor deze vastgoedtransactie samen met Long@Home Investments, investeerder in woonzorgconcepten.