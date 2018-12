'Zorgverzekeraars schieten tekort in informatie over dementiezorg'

De informatievoorziening van grote verzekeraars over de vergoedingen voor dementiezorg schiet tekort. Dat constateert Alzheimer Nederland na een rondgang op de websites van tien zorgverzekeraars.

Alzheimer Nederland onderzocht de websites van Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, De Amersfoortse, DSW, Zorg en Zekerheid (OWM), ONVZ, Salland (als onderdeel van ENO) en De Friesland. Hieruit kwamen CZ en VGZ het meest positief naar voren. Bij de andere acht was de informatie onduidelijk.

"Zo ontbreekt bij maar liefst 6 van de 10 verzekeraars in de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht op de site zelfs informatie over casemanagement dementie of is die weggestopt in aanvullende voorwaarden", zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland. "Dat terwijl casemanagement in de top drie staat van meest gewaardeerde zorg van de mantelzorgers."

Alzheimer Nederland heeft inmiddels een brief gestuurd naar de tien grootste verzekeraars, waarin zij worden gevraagd om een gesprek om een en ander op te lossen. Behalve casemanagement dementie gaat het daarbij onder meer om de informatie van verzekeraars over mantelzorgondersteuning en hulpmiddelen.