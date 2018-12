Albert Schweitzer Ziekenhuis zet app in tegen personeelstekort

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht zet een bemiddelingsapp in om personeelstekorten op te lossen. Personeel kan aangeven of het ’s avonds, ‘s nachts of in de weekenden kan werken en de app MedicPlanner kan automatisch freelance verpleegkundigen inplannen.

MedicPlanner wordt al vergeleken met datingapp Tinden of taxi-app Uber, schrijft Computable. Het is nog een pilot, die wordt ingezet op de SEH en de IC omdat daar vaak tekorten zijn en het roosteren complex is.

Match

Nu is het vaak nog zo dat een planner twee weken van tevoren op zoek moet naar zelfstandigen of uitzendkrachten. Met MedicPlanner gaat dat veel sneller. Freelancende verpleegkundigen en artsen kunnen een profiel aanmaken en aangeven wanneer ze kunnen werken. Roosteraars geven in de app aan voor welke functie en wanneer zij een medewerker zoeken. De app stuurt automatisch een oproep naar beschikbare personen met het gewenste profiel. Bij een match kunnen de roostermakers contact met de freelancer leggen zonder tussenkomst van derden.



Bevalt de app onder het eigen personeel, dan kunnen nieuwe zelfstandige verpleegkundigen zich vanaf maart aanmelden. De HR-afdeling van het ziekenhuis hoeft ze niet om hun VOG en BIG-verklaring te vragen, dat doet de app zelf.