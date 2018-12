De Zorgboog start verbouwing van locatie Deurne

De Zorgboog gaat woonzorglocatie de Nieuwenhof in het centrum van Deurne verbouwen. Die biedt straks ruimte ouderen met dementie of lichamelijke problemen. Het eerste deel van de nieuwe Nieuwenhof moet in de zomer van 2019 klaar zijn.

Dat meldt de Zorgboog op haar website. De verbouwing vindt gefaseerd plaats. Op 11 december heeft Coby Nogarede, bestuurder van de Zorgboog, met Bouwers met Visie (BMV) en Engie een aanneemovereenkomst getekend voor de eerste fase.

Kleinschalig wonen

De twee etages van dit deel van de woonzorglocatie bieden na de verbouwing ruimte aan 42 ouderen met dementie of lichamelijke problemen, verdeeld over vier woningen. Twee woningen worden uitgevoerd als kleinschalig wonen met elk zeven bewoners. De andere twee woningen zijn ontworpen als groepswoningen met elk ruimte voor veertien bewoners. Iedere bewoner krijgt hierbij een zit- en slaapkamer met eigen sanitair. De verbouwing van de eerste fase is inmiddels gestart. De bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar Zorgbooglocatie Sint Jozefsheil op het terrein in Bakel.

Raamovereenkomst

Naast de overeenkomst voor de eerste fase, is voor de rest van de verbouwing een raamovereenkomst getekend met BMV en Engie, een zogenaamd ‘open boek’. Daarin wordt beschreven hoe de Zorgboog met Engie en BMV wil samenwerken bij service-activiteiten en bij de realisatie van projecten. De drie partijen stellen geen vaste prijs vast voor het werk, maar werken op basis van de budgetraming-nacalculatiemethodiek. Dit betekent dat op basis van een budgetraming wordt gestart met de werkzaamheden en de Zorgboog de werkelijk gemaakte kosten conform de raamovereenkomst zal vergoeden.