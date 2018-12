Raad van toezicht Frion breidt uit

Vanaf 1 januari komen Marian Verkerk en Jan van den Boon de raad van toezicht van Frion versterken. Daarmee is komt de raad van toezicht op volle sterkte.

Dat meldt Frion op 19 december via haar website.

Weerbarstig

Marian Verkerk is hoogleraar zorgethiek aan de Rijksuniversiteit en het UMC Groningen. Ethiek, reflectievaardigheden en moreel beraad hebben de focus in haar werk. Wetenschappelijke inzichten combineert zij met advies en consultancy in de soms weerbarstige praktijk van de zorg. Zo is zij onder andere voorzitter van de leidende coalitie patiëntenparticipatie van het UMCG. Verkerk heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg en ziekenhuiswereld.

VBHC

Jan den Boon is gynaecoloog en lid van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST). Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke thema’s in zijn loopbaan, waarin hij zijn medisch-specialisme steeds heeft gecombineerd met bestuurlijke functies. Hij is onder andere betrokken bij het Value Based Healthcare (VBHC) programma van Santeon en de tuchtcolleges in Amsterdam en Zwolle. Daarnaast is hij onder meer toezichthouder bij de medisch-ethische toetsingscommissie Twente.



Frion biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Noordwest Overijssel. Ongeveer duizend cliënten maken gebruik van diensten als aan logeren, buitenschoolse opvang, begeleiding in je eigen huis, in de klas, dagbesteding, werken en/of wonen bij Frion. Er werken ongeveer duizend professionals voor de organisatie.