Bedrijfseconoom in raad van toezicht Ipse de Bruggen

,

Dieric Elders wordt per 1 maart benoemd tot lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Hij volgt Eva Klein-Schiphorst op die na acht jaar aftreedt.

Binnen de raad van toezicht gaat hij de portefeuille financiën en vastgoed vervullen. 

Veel ervaring

Elders is bedrijfseconoom en organisatiekundige en heeft veel bestuurlijke en financiële ervaring binnen maatschappelijke organisaties. Zo was hij eerder bijvoorbeeld zakelijk directeur bij het Rijksmuseum. Ook heeft hij veel ervaring als toezichthouder.

Zo zit hij op dit moment in de raad van toezicht van ROC Mondriaan en is hij voorzitter van de raad van advies van Braam Recycling. Eerder zat hij onder meer in de rvt van ROC van Amsterdam en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam.

Gehandicaptenzorg

