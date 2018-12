St Jansdal tekent 12-jarig contract met Siemens voor diagnostiek

Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers hebben een twaalfjarig contract getekend voor de uitbreiding en verbouwing van de diagnostische beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne radiodiagnostische apparatuur, maar ook op onderhoud, service en innovatie. Dit geldt voor zowel het ziekenhuis in Harderwijk als in Lelystad.

Dat meldt St Jansdal op haar website. Voor St Jansdal in Harderwijk betekent het concreet dat er een tweede MRI wordt geplaatst, er een nieuwe interventie-hartkatherisatiekamer wordt gerealiseerd en er een state-of-the-art PET/CT-scanner gaat komen.

Verbouwing

atiënten hoeven daardoor niet meer uit te wijken naar andere ziekenhuizen voor complexere beeldvorming, zoals onderzoek naar hart- en vaatziekten en kanker. Hiervoor is het nodig om de afdeling Radiologie in Harderwijk te verbouwen. Vermoedelijk start de bouw in het voorjaar van 2019. In de zomer moet het klaar zijn.

Lelystad

Het St Jansdal laat in het ziekenhuis in Lelystad de huidige apparatuur vervangen door een nieuwe MRI en CT. Het vervangingsproces zal direct bij de overname in maart 2019 starten. Ook investeert het St Jansdal op de vestiging in Lelystad in ICT door het elektronisch patiëntendossier van EPIC in gebruik te nemen.