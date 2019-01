'Nabootsen daglicht heeft invloed op dementieklachten'

Mensen met dementie hebben vaak een tekort aan daglicht. Daardoor zijn ze onrustig en slapen ze slecht. Het nabootsen van daglicht heeft een remmende werking op dementieklachten.

Die conclusies hebben wetenschappers verbonden aan de Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg van de GGZ Eindhoven onlangs gepubliceerd in het Journal of Psychiatry and Cognitive Behaviour. Zij stellen dat een lichtsysteem dat natuurlijk daglicht nabootst ervoor zorgt dat de ernst van neuro-psychiatrische symptomen vermindert.

Blauw licht

Zij experimenteren met een systeem van het op de Eindhovense High Tech Campus gevestigde Sparckel . Dat biedt tien keer zo veel licht als gemiddeld in een woonkamer. De verlichting wisselt in de loop van de dag van samenstelling, waarbij de hoeveelheid blauw licht afneemt. Dat blijkt een gunstig effect op de biologische klok van de dementerenden te hebben.

Nachtrust

De studie van GGZ Eindhoven toont aan dat dementiepatiënten die van het systeem gebruikmaken tot honderd minuten langer en beter slapen. Ze komen ook minder uit bed. Een goede nachtrust bevordert hun herstel van lichaam en geest, waardoor ze minder neuro-psychiatrische symptomen vertonen. Ook medisch personeel en mantelzorgers worden minder belast als patiënten doorslapen en overdag minder onrustig zijn.