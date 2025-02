ZorgSpectrum aangesteld als regionaal expertisecentrum

ZorgSpectrum is tot regionaal expertise centrum benoemd voor mensen met dementie met ernstig probleemgedrag. Daarmee kunnen cliënten van andere regionale zorgorganisaties of vanuit de thuissituatie voor een kortdurende, intensieve behandeling worden opgenomen.

Het gaat om een specialistische afdeling van locatie Vreeswijk in Nieuwegein. De behandeling richt zich op het reguleren van de gedragsproblematiek, onderzoek naar factoren van het probleemgedrag en het bieden van structuur en veiligheid.

Nazorg

In de kortdurende intensieve behandeling is ook aandacht voor tijdig signaleren, voorkomen van een terugval in de toekomst en goede nazorg zodra de cliënt weer terug gaat naar de eerdere woonsituatie. “Cliëntparticipatie vormt een essentieel onderdeel van onze visie-aanpak. We vinden het belangrijk onze kennis en ervaring te delen met collega-zorgaanbieders en overige specialisten zoals huisartsen. Op die manier kunnen we de beste zorg bieden aan deze kwetsbare groep ouderen in de regio”, reageert Thomas Slingerland, manager zorg en welzijn bij ZorgSpectrum.

De Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ZorgSpectrum benoemd tot regionaal expertise centrum.