Harderwijk en Lelystad werken aan integratie ziekenhuislocaties

Per 1 maart neemt het St Jansdal het Zuiderzeeziekenhuis over van de curator. De gefuseerde ziekenhuislocaties in Harderwijk en Lelystad moeten dan één geheel gaan vormen. Het personeel gaat mixen, er gaat met dezelfde materialen worden gewerkt en er komt één elektronisch patiëntendossier. Het Zuiderzeeziekenhuis gaat Epic invoeren, dat het St Jansdal al gebruikt.

Dat vertelt Relinde Weil, voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal, op 3 januari aan Omroep Flevoland. De raad van bestuur wil dat de beide ziekenhuizen op alle vlakken dezelfde werkwijze aanhouden. Het vormen van bloedgroepen, zoals eerder bij de fusie tussen de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord, dient te worden voorkomen.

Inkoopbeleid

Daarom gaan medewerkers uit Harderwijk ook regelmatig in Lelystad aan de slag en andersom. Bovendien gaan de ziekenhuizen in het inkoopbeleid regelen dat overal exact dezelfde materialen en apparatuur zijn. Kwaliteit en veiligheid zijn de redenen waarom in beide locaties op dezelfde manier en met dezelfde spullen wordt gewerkt. Daarom komen er in Lelystad een nieuwe MRI en CT-scan, dezelfde als die in het St Jansdal. Het ziekenhuis heeft onlangs een twaalfjarig contract met Siemens afgesloten voor levering en onderhoud van diagnostische apparatuur.

Systeem

De grootste operatie is de implementatie van Epic in Lelystad. In Harderwijk wordt dat al sinds 2016 gebruikt, en patiënten kunnen via MijnStJansdal zelf hun gegevens inzien. Het personeel uit Lelystad wordt de komende maanden getraind in het gebruik van het nieuwe systeem. Vanaf 4 maart moeten alle systemen operationeel zijn.