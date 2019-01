Gelderse vallei geeft Preventieakkoord regionale invulling

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Alliantie Voeding in de Zorg zijn de eerste zorginstellingen die regionaal samenwerken om invulling te geven aan het Nationale Preventieakkoord. Samen met partijen in bedrijfsleven en onderwijs zetten zij in op gezonde voeding en het bevorderen van gezondheid.

Zij ondertekenden de Coalitie Preventie in de Foodvalley, samen met zorgverzekeraar Menzis, Wageningen University & Research, Christelijke Hogeschool Ede, Rabobank en de acht gemeenten die Regio Foodvalley vormen: Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Samen willen zij met name overgewicht tegengaan. De huisartsen in de regio zien een toename van chronische aandoeningen als gevolg daarvan, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Gezondheidsbevordering

Uit wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat mensen die sporten en bewegen ook makkelijker solliciteren en een grotere bijdrage aan de maatschappij leveren. Ziekenhuis Gelderse Vallei zet al jaren in op voeding en beweging bij medische behandelingen. Het CHE-lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid richt zich op het ontwikkelen van gezondheidsbevordering in zorg en welzijn. HAGV, gemeente Ede en Menzis zijn in gesprek om mensen uit de bijstand met een gezondheidsachterstand een programma aan te bieden om te werken aan een gezondere leefstijl en om deze langdurig vast te houden. De coalitie wil dit soort initiatieven delen, nieuwe interventies ontwikkelen en de samenwerking met andere partners zoeken.