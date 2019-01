Minister Bruins wil medicijnvoorraad van vier maanden

Minister Bruins wil dat groothandelaren en apothekers een medicijnenvoorraad van vier maanden aanleggen, zo meldt de NOS. Grote medicijntekorten zoals die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan zouden daarmee moeten worden voorkomen.

Bruins heeft de betrokken partijen woensdag uitgenodigd voor een gesprek. De minister wil de organisaties de kans geven er samen uit te komen, maar als dat niet lukt, wil hij overgaan tot een wettelijke verplichting, aldus de NOS.

Maandag bleek uit cijfers van apothekersvereniging KNMP dat er in 2018 opnieuw vaker medicijnen niet leverbaar waren. Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, steeg naar 769. Dat is vijf procent meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van apothekersorganisatie de KNMP. In 2017 nam het tekort nog met drie procent toe. De Tweede Kamer wil dat de minister streng optreedt.